حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 26 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاملين عقيقي، حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يضغط عليك القمر من برج الجدي، والكسوف الحلقي وتاثيراته المباشرة لبرجك، فما عليك إلا أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة إليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك.

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطّي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة.

صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.



الثور

مهنيًا: تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات مدعوما من الكواكب مجتمعة في برج الجدي الترابي الصديق فحاول أن تكون على قدر من هذه المسؤولية.

عاطفيًا: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل في مكان هادئ مفعم رومانسية.

صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية.



الجوزاء

مهنيًا: وجود القمر في برج الجدي يساندك، لذلك لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.

عاطفيًا: لا تتهور اليوم في تصرّفاتك مع الشريك، بل تقرّب منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً.

صحيًا: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم.



السرطان

مهنيًا: القمر الجديد في الجدي المواجه لبرجك بالتغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك، ويشير إلى بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضاً إلى جديد آت اليك.

عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.

صحياً: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.



الأسد

مهنيًا: وجود القمر الجديد في برج الجدي والكسوف يسهل أمامك المفاوضات المهنية والشخصية، وتسعد من حولك وتحسن الكلام والتعبير والمجاملة والثناء.

عاطفيًا: تستعيد ذكريات الماضي، والقصص القديمة وتصطدم بالشريك، فتلتبس عليك الأمور وتغوص في التفاصيل المزعجة.

صحيًا: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ.



العذراء

مهنيًا: وجود القمر الجديد إلى جانب الكواكب في برج الجدي الصديق، يجعلك تتمتع بحيوية كبيرة للإقبال على العمل، والانفتاح على الناس، والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس أو تردّد.

عاطفيًا: تكون قادراً على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خَلَده.

صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلّص من عوامل الضعف النفسي .



الميزان

مهنيًا: القمر الجديد والكسوف يؤثران عليك بشكل مباشر ما يجعلك تنزعج من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن هنالك شخصاً ما يحاول العرقلة أو وضع بعض العواقب أمامك.

عاطفيًا: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد.

صحيًا: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع .



العقرب

مهنيًا: يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.

عاطفيًا: إذا واجهت متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور.

صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادراً على احتمالها.



القوس

مهنيًا: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما تجذب الآخرين إليك، فتشع ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس.

عاطفيًا: حاول أن تجنّب الخلافات والكلام الجارح، ولا تتطرّق إلى موضوعات حسّاسة تزعج حبيبك وتثير قلقه.

صحيًا: قد تعاني وعكة صحية او تعرّض نفسك لحوادث أنت بغنى عنها اليوم.



الجدي

مهنيًا: يدعمك القمر الجديد من برجك ويقدم لك الانتصار، فتقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفيًا: تبدو أنانيًا بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع.

صحيًا: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية.



الدلو

مهنيًا: لا يناسبك القمر الجديد في الجدي فهو يسبب لك بالتوتر كن عاقلاً ولا تتسرّع في اتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة واستشر الأصدقاء المخلصين أو الذين تثق بهم وبآرائهم.

عاطفيًا: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك.

صحيًا: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين.



الحوت

مهنيًا: لن تزعجك تاثيرات الكسوف الحلقي من الجدي بالعس ان القمر الجديد من الجدي ايضاً يترك أثراً في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي عقد مهمًا جدًا لك في مسيرتك المهنية وفي سجلك العملي.

عاطفيًا: كن متسامحاً مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير ويحاول أن يريحك قدر المستطاع.

صحيًا: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا.