إصابة طفل بحروق متفرقة بالجسم بسوهاج

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي طفلا مصابا بحروق متفرقة بالجسم، نتيجة سقوطه في مياه مغلية أثناء اللهو.



وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد بإبلاغهم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "لؤي. م. ح. م" عامين، ويقيم بناحية الساحل بحري دائرة المركز مصابًا بـ"حروق سلقية متفرقة بالجسم" وبسؤال والدته المدعوة "ب. ع. ع" 29 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل سقط بإناء به ماء مغلي مما نتج إصابته ونفت الشبهة الجنائية.