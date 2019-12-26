السيطرة على حريق شقة سكنية بسوهاج دون خسائر بالأرواح

شهد مركز ساقلتة في محافظة سوهاج منذ قليل نشوب حريق بشقة سكنية، وتمكنت الحماية المدنية السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.



كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مركز شرطة ساقلتة بنشوب حريق بشقة بناحية سفلاق، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك المدعو "ع. ف. ب" 55 سنة حاصل على دبلوم صناعة - ويقيم بذات الناحية، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"، وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.