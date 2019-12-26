اليوم.. البابا تواضروس يترأس التسبحة الكيهكية "سينيرجيا 3" بالكاتدرائية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الخميس التسبحة الكيهكية سينيرجيا 3 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ومن المتوقع حضور عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ومجموعة كبيرة من الكهنة وخورس الكلية الاكليريكية، بقيادة المعلم إبراهيم عياد، إضافة إلى مشاركة كبيرة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



يأتي ذلك للمرة الثالثة التي يشارك فيها البابا تواضروس الثاني، منذ توليه السدة المرقسية، التسبحة الكيهيكية بمشاركة الشباب القبطي.



وكان قد هنأ البابا تواضروس الثاني، أمس الأربعاء، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنائس وفقا للتقويم الغربي.