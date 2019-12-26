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القبلة

شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى يزورون البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:19 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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يتوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الخميس، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على رأس وفد أزهري رفيع المستوى، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

ويضم الوفد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

كما يتوجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على رأس وفد كبير من قيادات الأوقاف لتهنئة البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية.

وقال وزير الأوقاف: "إننا نحيا معًا بروح المواطنة العظيمة، نعيش معًا مناسباتنا السعيدة، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها، في ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة والروح الوطنية الصافية والقيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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