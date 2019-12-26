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مصر

"حماة وطن": القيادة السياسية تسعى لتحسين معيشة المواطن بافتتاح المشروعات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
جريدة الدستور
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أشاد المهندس علاء السعدني أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، موضحًا أن إقامة المشروعات الإنتاجية تهدف بالأساس إلى إحداث توازن بين العرض والطلب بمعنى أن تكون السلع والمنتجات فى السوق المصري أكثر من الطلب عليها وتكون متوفرة.

وأكد السعدني، في بيان له، أن هذه الخطوة في غاية الأهمية لأنه سيُسهم في تعزيز الإنتاج الحيواني، وزيادة المنتجات بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، لافتًا إلي أن هناك اهتمام خاص من الرئيس السيسي بملف الأمن الغذائي بصفة عامة والإنتاج الحيواني والزراعي بصفة خاصة، وهو ما أدي لضبط السوق والسيطرة على جشع التجار.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، إلي أن المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في خفض معدل البطالة من 13% إلى 7.5% خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الافتتاحات الكبرى التي تشهدها الدولة بشكل شبه يومي وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد وجود خطط كبرى ومجهودات جبارة تعمل عليها القيادة السياسية لتحسين معيشة المواطنين.

وذكر أن الرئيس شدد على أن المشروعات القومية الكبرى الخاصة بالإنتاج الحيواني، يتم تنفيذها بغرض عمل توازن بين العرض والطلب لضبط الأسعار، وأن أسعار المنتجات الحيوانية والألبان استقرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب زيادة المنتجات المعروضة.

وأضاف خلال، كلمته في فعاليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، إنه حاليًا يتم إنشاء مصنعين لمنتجات الألبان بطاقة 240 ألف طن سنويًا، مصنع منهم ينتج الألبان والجبن الأبيض واللبن المعبأ، والمصنع الآخر فى برج العرب سيكون لإنتاج الجبن الجاف ونصف الجاف.

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