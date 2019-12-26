تحريات موسعة لكشف ملابسات مقتل شاب بمدينة 6 أكتوبر

تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف ملابسات مقتل شاب بمدينة 6 أكتوبر، لقى مصرعه، نتيجة إصابته بطلق ناري على يد مجهول، أثناء عودته من عمله، حيث فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، للتوصل لهوية المتهم بقتله.



واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة القتيل وأكدوا عدم وجود خلافات أو علاقات عدائية للضحية مع أى أشخاص آخرين، كما لا تربطهم اى خصومات ثأرية.



كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابًا بطلق نارى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات الأولية، تبين أن المجني عليه موظفًا بإحدى الشركات، وأثناء عودته من عمله، أصيب بطلق نارى من جانب شخص مجهول، ما أسفر عن مقتله فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.