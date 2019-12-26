فى ثانى أيامه.. الفنون الشعبية تجذب جماهير التحطيب بساحة أبو الحجاج

شهدت الدورة العاشرة لمهرجان التحطيب التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بساحة أبو الحجاج بالأقصر في الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر الجاري، في ثاني أيامها حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المصريين والأجانب.



وقام الحضور بمشاهدة سامر التحطيب للفرق المشاركة من محافظات صعيد مصر وشيوخ اللعبة وعروض فرق الفنون الشعبية.



أعقب السامر، تقديم فرق الفنون الشعبية المشاركة في المهرجان رقصاتها الاستعراضية، حيث عرضت فرقة بني سويف رقصتى "النحاس، جريد النخل"، أما فرقة المنيا فقدمت رقصة "بنت البلد"، ثم أدت فرقة أسيوط استعراض "الآلات"، كما قدمت فرقة سوهاج رقصة "الربابة"، في حين قدمت فرقة قنا "الفرح القنائي"، واختتمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية الاستعراضات بتقديم رقصة "الصعيدى" بالإضافة لأغانى الكف.