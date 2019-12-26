اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى إتلاف خط أنابيب البترول بالبحيرة

تنظر، اليوم، محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، أولى جلسات محاكمة المتهمين بكارثة سرقة المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول وحريق عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود، والمتهم فيها 10 أشخاص وتسببوا فى مصرع 9 أشخاص حرقًا وإصابة 11 شخصًا بحروق متنوعة بأنحاء الجسم.



وكان النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" في البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم.



وترجع أحداث الكارثة إلى تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بلاغًا يوم 21 نوفمبر الماضي من "فرد أمن إداري بشركة أنابيب البترول يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول "دمنهور طنطا" اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "65 سنة مقيم بذات القرية".



وتبين وجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق واخماده ونتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.