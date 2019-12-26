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حوادث

إصابة نجل عضو مجلس نواب أثناء مطاردة لص بالبدرشين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
جريدة الدستور
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أصيب نجل عضو مجلس نواب بالجيزة واثنين آخرين، انقلبت بهم دراجة نارية "توك توك" أثناء مطاردة لص، بنطاق قسم شرطة البدرشين.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من مستشفى البدرشين المركزى، تفيد باستقبال 3 مصابين بكدمات وكسور وادعاء انقلاب دراجة نارية "توك توك"، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين تبين أنهم أثناء سمعاهم استغاثة من أحد الأهالي أثناء قيام لص بمحاولة سرقته، اندفع المصابون الثلاثة لملاحقة اللص مستقلين دراجة نارية توك توك، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية، ونتج عن ذلك إصابتهم.

وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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