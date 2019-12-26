حملات مكبرة على المراكب النيلية غير المرخصة قبل احتفالات رأس السنة

تواصل شرطة المسطحات المائية حملاتها، لاستهداف المراكب النيلية غير المرخصة وغير المطابقة لاشتراطات الملاحة، وذلك قبل احتفالات رأس السنة الميلادية.



وتستهدف الحملات الأمنية كافة المراكب النيلية بالمجرى النهرى على طول امتداده، مع تعزيز التواجد الأمنى خلال الأيام المقبلة.



ويتواجد رجال الإنقاذ النهرى بعدد كبير بالمجرى النهرى وأسفل الكبارى لإنقاذ المواطنين حال سقوطهم فى المجرى النهرى حتى لا يتعرضوا لأي مخاطر خلال الاحتفالات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن قامت بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال الاحتفالات برأس السنة والأعياد.