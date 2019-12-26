لرموش وحواجب أقوى وأطول.. تعلمى هذه الطرق الطبيعية

تعاني بعض الفتيات من تساقط شعر الرموش والحواجب كذلك خفة كثافتها، تلك الازمة التي تواجهها الفتيات لكن الحل متاح في كل منزل عن طريق خطوات طبيعية ومثالية لتكثيف الرموش والحواجب.



بحسب موقع "best product"، اتبعي هذه الخطوات لتكثيف شعر الرموش والحواجب:



تعتبر الاستمرارية في فعل هذه الطريقة لزيت الخروع من العوامل الأساسية للحصول على نتائج حقيقية، كذلك اتباعها بدقة يساعد على الكثافة.



المكونات:



18 كيلو قرنفل



زجاجة زيت خروع 75 ملل



طريقة التحضير:

يطحن القرنفل جيدا حتى يصبح ناعمًا، ثم يخلط بزيت الخروع ويسخن على نار هادئة ثم يعبأ في زجاجة.



قومي بغسل فرشاة مسكرة رموش قديمة جيدًا لإخلائها من أي رواسب قديمة، ثم توضع في الخليط، وتستخدم كل مساء قبل النوم بوضع الخليط على الرموش والحواجب بتجنب دخوله بالعين، وستجدين نتيجة هائلة بعد أسبوع واحد، لكنه يفضل استخدامه لمدة طويلة.



وصفات طبيعية أخرى لتكثيف الرموش والحواجب:



الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بفاعلية في تكثيف الرموش والحواجب وتطويلها بفضل احتوائه على الفلافونويد الذي يعمل على تحفيز نمو الرموش.



طريقة التّحضير:

جلب كوب من الشاي الأخضر غير المحلى، ووضعه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم اغمري قطعة من القطن في الشاي الأخضر وضعيها على رموشك من الجذور وحتى المقدمة.



تترك هذه المادة على الحاجبين والرموش لمدة تصل إلى ١٥ دقيقة، ثم تغسل بالماء البارد، وتكرر هذه الوصفة مرتين في كل يوم، ويفضل الاستمرار في عمله لمدة شهرين أو ثلاثة.



زيت الزيتون



يستخدم زيت الزيتون في الكثير من وصفات تكثيف الشعر، وكذلك الرموش والحواجب، بفضل احتوائه على فيتامين E، وحمض الأوليك الذي يقوم بتغذية شعر الحواجب والرموش، وتكثيفها، وتغميق لونها كذلك.



طريقة التّحضير:

قومي بوضع القليل من زيت الزيتون الدافئ في علبة ماسكارا فارغة، ثم توضع على الرموش وتترك طول الليل، ثم قومي بغسله في الصباح بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة في كل يومٍ، ويجب الاستمرار عليها حتى تحصلي على نتيجة حقيقية.