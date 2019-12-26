-
الخميس 26 ديسمبر 2019 الموافق 29 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لرموش وحواجب أقوى وأطول.. تعلمى هذه الطرق الطبيعية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
طباعة
تعاني بعض الفتيات من تساقط شعر الرموش والحواجب كذلك خفة كثافتها، تلك الازمة التي تواجهها الفتيات لكن الحل متاح في كل منزل عن طريق خطوات طبيعية ومثالية لتكثيف الرموش والحواجب.

بحسب موقع "best product"، اتبعي هذه الخطوات لتكثيف شعر الرموش والحواجب:

تعتبر الاستمرارية في فعل هذه الطريقة لزيت الخروع من العوامل الأساسية للحصول على نتائج حقيقية، كذلك اتباعها بدقة يساعد على الكثافة.

المكونات:

18 كيلو قرنفل

زجاجة زيت خروع 75 ملل

طريقة التحضير:
يطحن القرنفل جيدا حتى يصبح ناعمًا، ثم يخلط بزيت الخروع ويسخن على نار هادئة ثم يعبأ في زجاجة.

قومي بغسل فرشاة مسكرة رموش قديمة جيدًا لإخلائها من أي رواسب قديمة، ثم توضع في الخليط، وتستخدم كل مساء قبل النوم بوضع الخليط على الرموش والحواجب بتجنب دخوله بالعين، وستجدين نتيجة هائلة بعد أسبوع واحد، لكنه يفضل استخدامه لمدة طويلة.

وصفات طبيعية أخرى لتكثيف الرموش والحواجب:

الشاي الأخضر
يتميز الشاي الأخضر بفاعلية في تكثيف الرموش والحواجب وتطويلها بفضل احتوائه على الفلافونويد الذي يعمل على تحفيز نمو الرموش.

طريقة التّحضير:
جلب كوب من الشاي الأخضر غير المحلى، ووضعه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم اغمري قطعة من القطن في الشاي الأخضر وضعيها على رموشك من الجذور وحتى المقدمة.

تترك هذه المادة على الحاجبين والرموش لمدة تصل إلى ١٥ دقيقة، ثم تغسل بالماء البارد، وتكرر هذه الوصفة مرتين في كل يوم، ويفضل الاستمرار في عمله لمدة شهرين أو ثلاثة.

زيت الزيتون

يستخدم زيت الزيتون في الكثير من وصفات تكثيف الشعر، وكذلك الرموش والحواجب، بفضل احتوائه على فيتامين E، وحمض الأوليك الذي يقوم بتغذية شعر الحواجب والرموش، وتكثيفها، وتغميق لونها كذلك.

طريقة التّحضير:
قومي بوضع القليل من زيت الزيتون الدافئ في علبة ماسكارا فارغة، ثم توضع على الرموش وتترك طول الليل، ثم قومي بغسله في الصباح بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة في كل يومٍ، ويجب الاستمرار عليها حتى تحصلي على نتيجة حقيقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«زيت الخروع» لمنع تساقط الرموش

شعرك "كيرلي" اهتمى به بهذه الخطوات

على طريقة فرح دوكاي.. وصفة طبيعية لإطالة الرموش والحواجب

ماسكات طبيعية للشعر لا تتخلى عنها

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

المحجوب: الجيش الليبي على بُعد 5 كم من مقر "رئاسة الوفاق"

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

منذ حوالي 10 ساعة

مسابقة فى يناير لاختيار أول مصرى يصعد إلى الفضاء

منذ حوالي 4 ساعات

مسئول بـ"الأرصاد" يكشف الإحساس الحقيقي بدرجة الحرارة

الصور

image description

بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسنى بحضور النجوم

image description

محافظ الإسماعيلية يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأخوة الأقباط

image description

تعليم الوادي الجديد يؤكد دور الأخصائي الاجتماعي بمدارس المحافظة

image description

فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئ بورسعيد

image description

افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

مسئول بـ"الأرصاد" يكشف الإحساس الحقيقي بدرجة الحرارة

قرار جمهوري بتعويض بعض المتضررين من السد العالي

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

أطعمة غنية بالماء والألياف للتخلص من عسر الهضم

أفضل قصص النجاح في خسارة الوزن بين النساء خلال 2019

ابتكار أداة لمنع الجلطات الدموية

النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول

الرئيس نيوز

نائبة "الخرطوش": سلمت سلاحي للأمن.. والاعتذار من شيم الرجال (فيديو)

فيديو.. السيسى عن تعيين الشباب نواب للمحافظين: البلد بلدنا كلنا

ممثلو المالية يفجرون أزمة داخل الدواوين.. غياب موظفين عن الجهات الحكومية يعطل سير العمل

"قومي الطفولة" يفعل لجان حماية الطفل بحلايب وشلاتين

منوعات

وقت صلاة كسوف الشمس في مصر وباقي الدول العربية

بالأحضان.. صلاح يحتفل مع زوجته ومكة بالكريسماس (صورة)

موعد كسوف الشمس 2019

حديقة حيوان تقدم 106 علب هدايا عيد ميلاد لإنسان الغاب

كشكول

تعليم الفيوم تعلن عن إجراء جديد بشأن تسليم "التابلت"

"الخشت" يعلن الطوارئ بجامعة القاهرة

"ننشر الرابط".. فتح باب التسجيل لاستمارات الثانوية العامة

"الديب": انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية غدا

إسلام سياسي

بعد نجاح فاعليات مولد الحسين ..الأعلى الصوفية يوجه الشكر للأجهزة الأمنية

بمناسبة مولد الحسين...ملتقى اسلامى صوفى بساحة الشيخ الدح

نكشف سر غضب قادة الإخوان من شهادة سكرتير القرضاوي

منشق يكشف حقيقة دعم الشيخ محمد حسان للإخوان

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران تتجرع سموم الغضب في العراق
د. منى حلمى
أبحث عن الرجل الذى يفرحنى فى المساء
جلال حمام
اجتمعت الذئاب على مائدة اللئام فى ماليزيا
لينا مظلوم
«الأمم المتحدة» وليست «الأمم المتفرقة»
المزيد

الثقافة

تفاصيل "جلسة أوراق العمل" بمؤتمر التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة

إسراء إمام: "جلالتها" يجمع التجارب الحياتية التي نستمع إليها يوميًا

صيّاد الكلمات.. زوجة فتحي غانم تتحدث عنه لأول مرة

"الإرادة والتحدي" في مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات

صفحتنا ع الفيس بوك