القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والمتضمن قيام بعض الخارجين على القانون بمهاجمة صاحب محل ملابس والاعتداء عليه داخل المحل ملكه بسلاح أبيض بمنطقة العجمى بالإسكندرية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من صاحب المحل بقيام بعض الخارجين عن القانون بالتعدى عليه بالضرب داخل المحل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة 4 من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم "سلاح أبيض"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى ارتكابها، وأضاف أحدهم بأنه توجه للمحل المشار إليه لشراء بعض الملابس وعاد بعد فترة لإرجاع إحدى القطع المشتراه، إلا أن صاحب المحل رفض ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى حد التشاجر، فاستعان بباقى المتهمين لمناصرته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.