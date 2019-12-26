تركى آل الشيخ يصل القاهرة

وصل المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أمس الأربعاء، إلى مصر.



وقال آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وصلت أرض مصر الحبيبة".



كان آل شيخ اشترى نادي الأسيوطي العام الماضي حيث غير اسمه إلى بيراميدز، قبل أن يبيع النادي ويتجه للدوري الإسباني حيث يملك نادي ألميريا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية هناك.