موسكو: مجلس "روسيا - الناتو" يمكن أن يصبح منصة للحد من نشر الصواريخ

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، أنه إذا تمت إعادة النظر في العلاقات مع روسيا الاتحادية، فإنه يمكن أن يصبح مجلس "روسيا – الناتو"، منبرا لبحث مسألة الحد من نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.



ونقلت وسائل إعلامية روسية عن جروشكو قوله: "إذا بدأ أي حوار حول هذا الموضوع، فروسيا هي إحدى المنصات التي من المنطقي أن تقودها، حيث تم تخصيص اجتماعين خلال العام الحالي، من أجل هذا الموضوع".



وأضاف جروشكو: "حاليا، يعلن ممثلو الحلف باستمرار عن رغبتهم في وقف التصعيد، وتجنب سوء تفسير نوايا بعضهم البعض، ومنع وقوع حوادث عسكرية خطيرة من يعترض على ذلك الاتصالات بين السفراء في إطار مجلس "روسيا- الناتو" من أجل ذلك قليلة نحتاج إلى حوار يومي منتظم بين العسكريين وهذا غير موجود لن يبحث السفراء ماهية المسافة التي تعتبر آمنة عند الاقتراب، كل ستة أشهر، يجتمع رئيس الأركان العامة للقوات الروسية مع القائد الأعلى لحلف "الناتو" ورئيس اللجنة العسكرية، إلا أن هذه الاجتماعات ليست كافية للعمل الموضوعي من الضروري أن تتضمن الخبراء أيضا".



وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترًا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقًا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.



كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.