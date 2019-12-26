وزيرة البيئة تلتقى نواب المحافظين الجدد داخل الوطنية للتدريب

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأمس الأربعاء، للقاء نواب المحافظين الجدد وإلقاء محاضرة لهم بعنوان "تحديات العمل البيئي والرؤية المستقبلية نحو تطوير القطاع البيئي"، ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لهم.



ألقت ياسمين، المحاضرة للنواب الجدد للمحافظين وتحدثت فيها عن أهمية الملف البيئي لهم قائلة: "أنتم الذراع التنفيذي في الحفاظ على البيئة".



وتحدثت عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة وعن برنامج الحكومة من عام 2018 وحتى عام 2022، ثم عرضت أنشطة ومشروعات الوزارة المنفذة في المحافظات المختلفة، وتناولت أيضًا منظومة المخلفات الجديدة وأهم عوائدها وعناصرها وبرامجها التنفيذية، والمحميات الطبيعية وكيف يتم تعظيم الاستفادة منها والحفاظ على رأس المال الطبيعي داخل وخارج المحميات.



والبرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، ويستمر التدريب به لمدة شهرين متتاليين.



عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

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