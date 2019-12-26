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"العربى للتنمية المتكاملة" يختار الأنبا بسنتى رئيسًا فخريا له

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
جريدة الدستور
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اختار مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة رئيسًا فخريًا له ممثلًا للأقباط في مصر تعزيزا لنشر ثقافة التسامح والسلام وقبول الآخر.

وقالت الدكتورة مشيرة ابوغالي مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، في تصريح مساء اليوم الأربعاء، إنها قامت على رأس وفد من شباب وقيادات المجلس بزيارة دير "برسوم العريان" بالمعصرة للالتقاء بالأنبا بسنتي وقدمت له قرار الرئاسة الفخرية للمجلس ودرع تكريم تقديرًا لجهوده الوطنية في نشر قيم التسامح والسلام ومساعيه الخيرة لترسيخ الانتماء وتوحيد الصف بين أبناء شعب مصر.

وأكدت أن، زيارة دير "برسوم العريان" بالمعصرة ولقاء الأنبا بسنتي يأتي في إطار تعزيز برامج مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لمكافحة صراع الحضارات وتعزيز قيم التسامح والسلام وحوار الأديان سعيًا لمجتمعات آمنة ومستقرة والعمل على إيجاد قواسم مشتركة تجمع الشعوب للعيش في سلام.

وأعلنت أن، أجندة عام 2020 ستتضمن عدة برامج تستهدف نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر بين الشباب وتعزيز قيم الحوار البناء من أجل مجتمعات آمنة ومستقرة تتعايش في سلام.

وأشارت إلى أن، مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة كان قد اختار في وقت سابق السيد الشريف نقيب السادة الأشراف في مصر والدول العربية والعالم الإسلامي ووكيل أول مجلس النواب رئيسًا فخريًا له عن مصر تقديرا لدوره الوطني الكبير والمؤثر في دعم استقرار مصر ونشر الفكر الوسطي وثقافة التسامح في مصر والدول العربية.

وأوضحت أن، سياسة اختيار مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لرؤساء فخريين له عن كل دولة عربية تأتي ضمن استراتيجية عمله لتواصل الأجيال واختيار الرموز العربية المؤثرة التي تمثل قدوة لدى الشباب بما يحقق الاستفادة للشباب العربي في كافة المجالات.

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