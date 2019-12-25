مصطفى الفقي يكشف 3 أسباب توضح أهمية ليبيا لمصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن ليبيا تمثل أمن قومي لمصر، ووحدة ليبيا على المستوى السياسة والجغرافيا تعتبر مصلحة مصرية، مؤكدًا أن موقف مصر من التحركات التركية، ومحاولات التدخل السافر من جانب تركيا، في ليبيا لها ركائزها.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الركيزة الأولى هي احتضان مصر لاجتماعات المصالحة، بين القوى والمليشيات المتواجدة في ليبيا، والركيزة الثانية أن فلول داعش جزء كبير منها متواجد في ليبيا، وهي على حدود مصر، أما الركيزة الثالثة أن جماعة الإخوان بدعم من أردوغان تحاول أن تجعل من ليبيا قاعدة لها، وهو يشكل خطر على مصر.



وأكد الفقي، أنه لا يمكن إبعاد الدور المصري تجاه ليبيا، لأنها أمن قومي، وخاطيء من يظن أن لا دخل لمصر بليبيا.

