وزير الطاقة السعودي: بدء تنفيذ مشروع حقل الدرة البحري للغاز قريبًا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إن مشروعا جديدا في حقل الدرة البحري للغاز سيبدأ تنفيذه قريبا حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية.



وأدلى الأمير عبد العزيز بهذه التعليقات أثناء زيادة إلى مجمع حقل الخفجي النفطي في السعودية بعد يوم من توقيع اتفاق مع الكويت أنهى نزاعا بشأن المنطقة المحايدة "المقسومة" التي يتشاركها البلدان.



وأضاف الوزير أن شركتين إحداهما من السعودية والأخرى من الكويت لديهما القدرة على تنفيذ المشروع، وأن المنطقة "واعدة وفيها كميات كبيرة من الغاز".