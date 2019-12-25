مصرع طفلين في حريق داخل شقة بكرداسة

لقي طفلين مصرعهما في حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة أبو رواش بمدينة كرداسة في الجيزة.



تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل شقة بمنطقة أبو رواش، وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة السيطرة على الحريق.



وانتقلت إلى موقع البلاغ سيارات الإطفاء وقيادات الأمن بالمديرية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتم السيطرة على الحريق.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الحريق، وكشفت التحريات الأولية التى أجريت برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة العثور على جثتين لطفلين داخل الشقة لقيا مصرعهما جراء الحريق.



ويستكمل فريق البحث الاجراءات الجنائية للكشف عن ملابسات وتفاصيل الواقعة.



تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.