شباب المنتدى العربى الأفريقى يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسى

وجه شباب منتدى الشباب العربي الأفريقي العاشر التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم للشباب.



جاء ذلك في ختام فعاليات المنتدى مساء اليوم بالمركز الثقافي الأفريقي "متحف النيل سابقًا" بأسوان المنعقد تحت عنوان "التعاون العربي الأفريقي الشبابي" بحضور الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، ورئيس المنتدى، وخبراء الاتحاد، ورؤساء الوفود العربية والأفريقية.



وشارك فى المنتدى٣١١ شابًا وفتاة من ٣٣ دولة عربية وأفريقية، واستمر على مدار الأسبوع الحالي بمحافظتي الأقصر وأسوان برعاية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والاتحاد العربي للشباب والبيئة.



وأكد الدكتور ممدوح رشوان، رئيس المنتدى، أن توصيات المنتدى سيتم رفعها لوزراء الشباب العرب في اجتماعهم القادم بجامعة الدول العربية، ومن أهمها تخصيص وزارة الشباب المصرية قطارًا للشباب العربي سنويًا إلى الأقصر وأسوان للتعرف على المقومات السياحية البيئية والتراثية وفرص الشباب في الاستثمار البيئي، لاسيما القرية النوبية غرب سهيل.



وأضاف "رشوان"، أن المنتدى الشبابي العربي الأفريقي شكل منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد سبق عقد تسع منتديات سابقة ناقشت تفعيل دور الشباب العربي والأفريقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا لتلك الجهود نظم الاتحاد منتداه العاشر حول "التعاون الشبابي العربي الأفريقي"، لمشاركة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكد أن المنتدى أوصى بضرورة تبادل الخبرات الدولية بين الشباب العربي والإفريقي، ورفع الوعي المائي العربي والإفريقي في إطار منظور التنمية المستدامة، والمضي قدمًا نحو التكامل الاقتصادي بين دول حوض نهر النيل والدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة مواجهة التحديات البيئية والتنموية في دول حوض نهر النيل، وكذلك العمل على تمكين الشباب والمرأة في قضايا التنمية، وإدماج الشباب العربي والأفريقي في المنظومة التنموية والمشاركة في العمل العام، بالإضافة إلى ترسيخ العلاقات الشبابية بين الدول العربية والأفريقية.



من جانبه، قال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إن ترشيد استهلاك المياه أحد أهم المحاور التي تضعها الشركة القابضة ضمن أولوياتها، وتسعى لتحقيقها من خلال الاهتمام بالعنصر الفني ممثلًا في الكشف عن التسرب بالشبكات والوصلات، وكذلك التجارب الجديدة لإعادة استخدام المياه، وتنمية موارد المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحلية وكذلك القطع الموفرة وإتاحتها للمستهلكين لترشيد الاستهلاك.



وأضاف "إسماعيل"، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المكون التوعوي هو الآخر يحظى بكامل اهتمام الشركة من خلال تدريب العمالة للحفاظ على المياه، وتأمين المسارات والدورات التدريبية الخاصة بالأهالي ودور إدارات التوعية بكل شركة لتعريف المواطنين بالاستخدام الأمثل لشبكات المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى عقد لقاءات إعلامية لنشر المواد الخاصة بترشيد استهلاك المياه للمساهمة في زيادة الوعي المائي للمواطنين.



من جانبه، أكد الدكتور أيهاب عبد العزيز، ممثل منظمة "يونيسيف"، أهمية الشراكة مع الاتحاد العربي للشباب والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيما يتعلق بقضايا المياه ورفع الوعي، وما مثله المنتدى في حوار الشباب من مختلف البلدان العربية والإفريقية في كيفية إدارة قضايا المياه والتفكير الابتكاري لإيجاد حلول إبداعية للتحديات القائمة، وتوفير مصادر بديلة للمياه وترشيد الاستهلاك.



من جهته، أكد النائب محمد خليفة، أن المنتدى يعد من المنتديات الهامة التي أقيمت في مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب من خلال إقامة هذه المنتديات التي تحمل العديد من الأبعاد الثقافية والسياسية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تمكين الشباب العربي اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ليكون في خط المواجهة أمام التحديات التي تواجه كافة الدول العربية.