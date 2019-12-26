-
الخميس 26 ديسمبر 2019 الموافق 29 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شباب المنتدى العربى الأفريقى يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:15 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
وجه شباب منتدى الشباب العربي الأفريقي العاشر التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم للشباب.

جاء ذلك في ختام فعاليات المنتدى مساء اليوم بالمركز الثقافي الأفريقي "متحف النيل سابقًا" بأسوان المنعقد تحت عنوان "التعاون العربي الأفريقي الشبابي" بحضور الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، ورئيس المنتدى، وخبراء الاتحاد، ورؤساء الوفود العربية والأفريقية.

وشارك فى المنتدى٣١١ شابًا وفتاة من ٣٣ دولة عربية وأفريقية، واستمر على مدار الأسبوع الحالي بمحافظتي الأقصر وأسوان برعاية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والاتحاد العربي للشباب والبيئة.

وأكد الدكتور ممدوح رشوان، رئيس المنتدى، أن توصيات المنتدى سيتم رفعها لوزراء الشباب العرب في اجتماعهم القادم بجامعة الدول العربية، ومن أهمها تخصيص وزارة الشباب المصرية قطارًا للشباب العربي سنويًا إلى الأقصر وأسوان للتعرف على المقومات السياحية البيئية والتراثية وفرص الشباب في الاستثمار البيئي، لاسيما القرية النوبية غرب سهيل.

وأضاف "رشوان"، أن المنتدى الشبابي العربي الأفريقي شكل منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد سبق عقد تسع منتديات سابقة ناقشت تفعيل دور الشباب العربي والأفريقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا لتلك الجهود نظم الاتحاد منتداه العاشر حول "التعاون الشبابي العربي الأفريقي"، لمشاركة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن المنتدى أوصى بضرورة تبادل الخبرات الدولية بين الشباب العربي والإفريقي، ورفع الوعي المائي العربي والإفريقي في إطار منظور التنمية المستدامة، والمضي قدمًا نحو التكامل الاقتصادي بين دول حوض نهر النيل والدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة مواجهة التحديات البيئية والتنموية في دول حوض نهر النيل، وكذلك العمل على تمكين الشباب والمرأة في قضايا التنمية، وإدماج الشباب العربي والأفريقي في المنظومة التنموية والمشاركة في العمل العام، بالإضافة إلى ترسيخ العلاقات الشبابية بين الدول العربية والأفريقية.

من جانبه، قال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إن ترشيد استهلاك المياه أحد أهم المحاور التي تضعها الشركة القابضة ضمن أولوياتها، وتسعى لتحقيقها من خلال الاهتمام بالعنصر الفني ممثلًا في الكشف عن التسرب بالشبكات والوصلات، وكذلك التجارب الجديدة لإعادة استخدام المياه، وتنمية موارد المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحلية وكذلك القطع الموفرة وإتاحتها للمستهلكين لترشيد الاستهلاك.

وأضاف "إسماعيل"، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المكون التوعوي هو الآخر يحظى بكامل اهتمام الشركة من خلال تدريب العمالة للحفاظ على المياه، وتأمين المسارات والدورات التدريبية الخاصة بالأهالي ودور إدارات التوعية بكل شركة لتعريف المواطنين بالاستخدام الأمثل لشبكات المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى عقد لقاءات إعلامية لنشر المواد الخاصة بترشيد استهلاك المياه للمساهمة في زيادة الوعي المائي للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور أيهاب عبد العزيز، ممثل منظمة "يونيسيف"، أهمية الشراكة مع الاتحاد العربي للشباب والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيما يتعلق بقضايا المياه ورفع الوعي، وما مثله المنتدى في حوار الشباب من مختلف البلدان العربية والإفريقية في كيفية إدارة قضايا المياه والتفكير الابتكاري لإيجاد حلول إبداعية للتحديات القائمة، وتوفير مصادر بديلة للمياه وترشيد الاستهلاك.

من جهته، أكد النائب محمد خليفة، أن المنتدى يعد من المنتديات الهامة التي أقيمت في مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب من خلال إقامة هذه المنتديات التي تحمل العديد من الأبعاد الثقافية والسياسية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تمكين الشباب العربي اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ليكون في خط المواجهة أمام التحديات التي تواجه كافة الدول العربية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

غارات جوية مجهولة تضرب معسكرًا إيرانيًا شرقى سوريا

منذ حوالي 6 ساعات

مسئول بـ"الأرصاد" يكشف الإحساس الحقيقي بدرجة الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

المحجوب: الجيش الليبي على بُعد 5 كم من مقر "رئاسة الوفاق"

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع طفلين في حريق داخل شقة بكرداسة

الصور

image description

بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسنى بحضور النجوم

image description

محافظ الإسماعيلية يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأخوة الأقباط

image description

تعليم الوادي الجديد يؤكد دور الأخصائي الاجتماعي بمدارس المحافظة

image description

فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئ بورسعيد

image description

افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط

الأكثر قراءة

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

مسئول بـ"الأرصاد" يكشف الإحساس الحقيقي بدرجة الحرارة

اجتماع طارئ فى الجيش الليبى بقيادة حفتر (صور)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

أطعمة غنية بالماء والألياف للتخلص من عسر الهضم

أفضل قصص النجاح في خسارة الوزن بين النساء خلال 2019

ابتكار أداة لمنع الجلطات الدموية

النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول

الرئيس نيوز

نائبة "الخرطوش": سلمت سلاحي للأمن.. والاعتذار من شيم الرجال (فيديو)

فيديو.. السيسى عن تعيين الشباب نواب للمحافظين: البلد بلدنا كلنا

ممثلو المالية يفجرون أزمة داخل الدواوين.. غياب موظفين عن الجهات الحكومية يعطل سير العمل

"قومي الطفولة" يفعل لجان حماية الطفل بحلايب وشلاتين

منوعات

وقت صلاة كسوف الشمس في مصر وباقي الدول العربية

بالأحضان.. صلاح يحتفل مع زوجته ومكة بالكريسماس (صورة)

موعد كسوف الشمس 2019

حديقة حيوان تقدم 106 علب هدايا عيد ميلاد لإنسان الغاب

كشكول

تعليم الفيوم تعلن عن إجراء جديد بشأن تسليم "التابلت"

"الخشت" يعلن الطوارئ بجامعة القاهرة

"ننشر الرابط".. فتح باب التسجيل لاستمارات الثانوية العامة

"الديب": انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية غدا

إسلام سياسي

بعد نجاح فاعليات مولد الحسين ..الأعلى الصوفية يوجه الشكر للأجهزة الأمنية

بمناسبة مولد الحسين...ملتقى اسلامى صوفى بساحة الشيخ الدح

نكشف سر غضب قادة الإخوان من شهادة سكرتير القرضاوي

منشق يكشف حقيقة دعم الشيخ محمد حسان للإخوان

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران تتجرع سموم الغضب في العراق
د. منى حلمى
أبحث عن الرجل الذى يفرحنى فى المساء
جلال حمام
اجتمعت الذئاب على مائدة اللئام فى ماليزيا
لينا مظلوم
«الأمم المتحدة» وليست «الأمم المتفرقة»
المزيد

الثقافة

فى ثانى أيامه.. الفنون الشعبية تجذب جماهير التحطيب بساحة أبو الحجاج

تفاصيل "جلسة أوراق العمل" بمؤتمر التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة

إسراء إمام: "جلالتها" يجمع التجارب الحياتية التي نستمع إليها يوميًا

صيّاد الكلمات.. زوجة فتحي غانم تتحدث عنه لأول مرة

صفحتنا ع الفيس بوك