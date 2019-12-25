هشام عباس يكشف عن المهن التي عمل بها قبل الفن

كشف الفنان هشام عباس، الوظائف التي عمل بها قبل دخوله المجال الفني واحتراف الغناء.



وقال خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "الهندسة فرق كتير في حياتي وجعلت عقلي يفكر بشكل مختلف وفي التفاصيل أكثر وجعلتني منظم واعتدت على عمل دراسة لكل موضوع أقوم بها".



وعن المهن التي عمل بها قبل الفن قال: "عملت في ورشة صيانة سيارات لمدة ثمانية أشهر، وشركة استيراد خاصة بتقفيل الكارتين كنت أعرض فيها الماكينات للبيع على الزبائن".



وأكد أنه كان عاشقًا للفن منذ صغره، وكان حريصا على حفظ الأغاني ومعرفة مطربيها، لذلك عندما عرض عليه طارق الكاشف، العمل معه وافق على الفور، ولكن في البداية عمل "برودكشن"، وأعاد عمل ألبوم غنائي للأطفال، وألبوم للأفراح من الأغاني القديمة.

