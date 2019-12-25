موعد كسوف الشمس 2019

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الكرة الأرضية ستشهد غدا الخميـس 26 ديسمبـر الجارى، كسوفا حلقيا للشمس.



وينتظر كل المهتمين بالفلك والظواهر الفلكية، رؤية الكسوف الحلقى للشمس النادر، والذى يأتى تزامنا مع نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ



وأوضح المعهد أن هذا الكسوف سوف يرى حلقيًا في (الهند – سيرلانكا – سنغافورة – أندونيسيا – بعض مدن الامارات العربية، المتحدة – رأس روبس بسلطنة عُمان – الهفوف بالمملكة العربية السعودية – جنوب الدوحة)، وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقى ما يقارب من 12ألف وتسعمائة كيلومتر من سطح الأرض ومغطيًا مساحة عرضها 118ك.

