استشاري نفسي يطالب النائب العام بمنع النشر عن الانتحار ويكشف السبب

طالب الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، النائب العام، بمنع النشر في قضايا الانتحار، ومنع تداول الحديث عنها، لأنها تساهم في زيادة أعداد المنتحرين.



لا تتحدث عن الانتحار



وقال مجدي، خلال لقائه في برنامج "الأفوكاتو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، إن السويد لجأت لمنع النشر عن الانتحار، لمواجهة هذه الظاهرة، لأن الانتحار عدوى، والحديث عنها يشجع آخرين.



كما لفت استشاري الطب النفسي، إلى أن الانتحار في مصر ليس ظاهرة، وعدد حالات الانتحار مقارنة بدول كثيرة ليست كبيرة، لكن السوشيال ميديا لعبت دورًا كبيرًا في تضخيم الموضوع.



تسييس الانتحار



وأردف: "أنا ضد تسييس الانتحار، والمتاجرة به، وربطه بالنواحي الاقتصادية، لأن في الخارج ناس كثير تنتحر ووضعهم الاقتصادي جيد، مثل السويد".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرا، أن كل 40 ثانية هناك شخص ما في العالم يفكر في الانتحار، كما أن 800 ألف شخص يموتون من الانتحار كل عام.



