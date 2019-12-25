شركة استثمار: ارتفاع دخل الفرد السعودي إلى 25666 دولارا في 2020

توقعت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، أن يصل الدخل الفردي في المملكة العام المقبل 2020 إلى 25666 دولارا مرتفعا من 24829 في عام 2019، وذلك لأول مرة منذ ثمان سنوات نتيجة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي.



وأشار التقرير، الذي نشرته "جدوى للاستثمار " اليوم الأربعاء، إلى أن الدخل الفردي الذي يحتسب بتقسيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان بلغ 24065 دولارا في عام 2018، و21048 دولارا في عام 2017، و20318 دولارا في عام 2016، و21095 في عام.2015



وتوقع أن يواصل مستوى الدخل الفردي في أكبر اقتصاد عربي نموه عام 2021، ليصل إلى واحد من أعلى مستوياته على الإطلاق وهو 27097 دولارا.



وأرجع التقرير تحسن الدخل الفردي على الرغم من الزيادة في عدد السكان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7ر4 % ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 848 مليار دولار عام.2020



ولفت إلى "أن الناتج سيحقق نموا العام المقبل، رغم توقع تراجع متوسط أسعار النفط من 66 إلى 65 دولارا للبرميل وثبات الانتاج النفطي للمملكة عند 8ر9 مليون برميل يوميا"، مشيرا إلى أن "تحسن الاقتصاد سيكون نتيجة التوسع الكبير في القطاع الخاص الذي سينمو بنحو 5ر3 %".



وقدر التقرير عدد سكان المملكة، بنحو 5ر32 مليون نسمة بنهاية العام الماضي 2018، وتوقع أن يرتفع بنسبة طفيفة الى نحو 6ر32 مليون نسمة بنهاية العام الجاري 2019، ثم إلى حوالي 33 مليون نسمة بنهاية عام.2020



وأعلنت وزارة المالية السعودية في 31 أكتوبر الماضي البيان التمهيدي للميزانية العامة 2020، بإجمالي نفقات متوقعة 02ر1 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي.



ومن المقدر أن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6ر6 % من الناتج المحلي الإجمالي.