محمد القرش: سيكون هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 70% في اللحوم الحمراء بحلول 2020

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة للإنتاج الحيواني، إننا نشاهد لأول مرة في مصر، إنتاج حيواني متطور وحفاظ على سلامة الغذاء والاستدامة والتكامل في منظومة الإنتاج الحيواني بشكل قوي وجدي، لافتا إلى التطبيق العلمي لكل النظم الحديثة في علوم الإنتاج الحيواني.



وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، أنه في 2011 كنا نستورد لحوم بقيمة 8.1 مليار جنيه، وفي عام 2017 استوردنا بقيمة 27.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن كل هذه الأموال كان من الممكن أن تساهم في تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل.



وتابع: "اليوم يوجد مزرعة تضم 18 ألف رأس ماشية، وهي تساهم بشكل كبير في توفير الاحتياجات وبالتالي ستقل فاتورة الإستيراد، بالإضافة سد الفجوة الغذائية وتوفير نسب بروتين أعلى للمواطن المصري".



وأشار إلى أن المزرعة تضم جزء بحثي لتطبيق الابحاث العلمية وتطوير السلالات وتعظيم الانتاجية، مؤكدا أنه بحلول 2020 سيكون هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 70% في اللحوم الحمراء.

