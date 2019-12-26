الحكومة تستهدف زيادة ناتج الصناعة التحويلية لـ1.4 تريليون جنيه

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حققت طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال المرحلة الراهنة، والتي ترتكز بشكل أساسي على التوسع في المشروعات الصناعية باعتبارها محاور أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك وفقًا للمستهدفات التي حددتها الحكومة في خطة عملها متوسطة المدي 20182019-20212022، بتكلفة استثمارية قدرها 600 مليار جنيه.



ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير لها، إلي أن الحكومة تستهدف زيادة ناتج الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية من نحو 855.6 مليار جنيه حاليًا إلي 1.4 تريليون جنيه عام 2021-2022 بمتوسط معدل نمو سنوي 18.6%، وبالأسعار الثابتة من 635.9 مليار جنيه إلى 820 مليار جنيه في ذات الفترة بمتوسط معدل نمو سنوي 8.3%.