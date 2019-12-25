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محطة تل أبيب

نتنياهو يهدد باغتيال مُطلق الصاروخ خلال وجوده في غلاف غزة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:49 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لا تريدان فوزه في انتخابات الكنيست المقرر لها 2 مارس المقبل.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل اغتالت المسئول عن عملية إطلاق الصاروخ خلال وجوده في غلاف غزة خلال سبتمبر الماضي، موضحا: "من أطلق الصاروخ السابق غير موجود الآن، ويجب على مطلق صاروخ اليوم أن يجهز أمتعته"، حسبما بثت إذاعة جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إن بطاريات القبة الحديدية تصدت لصاروخ أطلق من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنة عسقلان.

وجاءت عملية الإطلاق خلال حضور نتنياهو وزوحته سارة، فعالية انتخابية جماهيرية داخل عسقلان، وتم إخلاؤهما إلى مكان آمن.

ويجري الليكود، غدًا الخميس، انتخابات داخلية على منصب رئيس الحزب، وسط منافسة شرسة بين نتنياهو، وجدعون ساعر العضو بالحزب.

وشن الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا عسكريًا ضد القطاع المحاصر، نوفمبر الماضي، اغتال خلاله بهاء أبوالعطا قائد الجبهة الشمالية في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها إجلاء نتنياهو لمكان آمن خلال حضوره فعالية انتخابية، حيث كانت المرة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي.

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