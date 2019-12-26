التخطيط: تدشين 40 مشروعًا لتنمية محور قناة السويس

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن بين المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة تدشين 40 مشروعًا جديدًا لتنمية منطقة محور قناة السويس بتكلفة تتخطي الـ 50 مليار جنيه، بالإضافة إلي البدء في طرح عدد من المصانع الجديدة ودراسة حل مشكلة المصانع المتعثرة والتي يقدر عددها ما بين 1500 – 1800 مصنع بعضها متوقف جزئي وآخر كلي.



وأضافت الوزارة، وفقًا للخطة الاقتصادية متوسطة المدي 2018/2019-2020/2021، أن الحكومة تستهدف توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية مع الاستمرار في هيكلة الصناعة المصرية وتطوير الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية، من خلال إقامة مجمعات للصناعات المتخصصة والمتكاملة من بينها مدينة الأثاث بدمياط والتي تضم 1545 ورشة صغيرة مدعومة بمساحات 50 آلاف متر مربع، فضلًا عن 501 ألف متر مربع أراضي صناعية للاستخدامات المختلفة، بالإضافة إلي مشروع الصناعات الكيماوية الصغيرة وريادة الأعمال على مساحة 25 فدان بتكلفة 25 مليون جنيه وتوفير ما لا يقل عن 6 آلاف فرصة عمل.



وشددت الوزارة، على قرار الحكومة بتفعيل كامل لقانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، والإنتهاء من النقل الكامل لكافة الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وإتاحة خدمة تقديم التراخيص الصناعية بشكل إلكتروني لأول مرة، وتفعيل خدمة الخط الساخن لمركز خدمة العملاء الصناعيين.