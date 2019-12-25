أنغام تتألق في جلسة تصوير بيضاء (صور)

خضعت الفنانة أنغام، لجلسة تصوير جديدة في كواليس مشاركتها في فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم "بعض من ذكرياتي"، بموسم الدرعية.



وتألقت أنغام خلال الجلسة بشميز أبيض مع بنطال بنفس اللون ووضعت جاكيت طويلا من اللون الأبيض، وإطلالتها من تصميم Honayda، وخضعت أنغام للجلسة بعدسة المصور "جيمو"، واستطاعت أنغام أن تسحر عيون محبيها بجمال إطلالتها التي تغزلوا في جمالها.



وكانت أنغام، تألقت في الحفل الذي حضره حشد هائل من جمهورها، وقدمت عددا من أهم أغانيها التي قدمتها للملحن تركي وعددا من الأغاني الخليجية.



من ناحية أخرى، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في 27 ديسمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة ياسر بوعلي"، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، الفنان السعودي راشد الماجد، الفنانة الكويتية نوال، الفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.

