تعزيزات عسكرية تصل مشارف "سرت" الليبية

أفادت الصحف الليبية، نقلا عن شهود عيان، مساء اليوم الأربعاء، بوصول تجهيزات وآليات عسكرية وقتالية مدرعة إلى مدينة سرت؛ دعمًا لما تسمى بـ "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تزامنًا مع وصول قوة أخرى مجهزة تابعة للجيش الوطني الليبي، إلى منطقة الأربعين شرق المدينة.



ونقلت الصحف عن مصادر محلية، أن عددًا من الكتائب العسكرية من الناحية الغربية وصلت إلى ضواحي سرت، التى تشهد استتفارًا وطوارئ، عقب إعلان قوات تابعة للجيش الوطني عزمها الدخول إلى المدينة بعد 24 ساعة.



وأوضحت أن قوة عسكرية مجهزة تابعة للكتيبة "128 مشاة" التابعة للجيش الوطني، قد وصلت إلى نقطة 40 شرق سرت داخل الحدود الإدارية للبلدية، إضافة إلى وصول آليات وقوات عسكرية إلى مناطق هراوة والعامرة وأم القنديل وسلطان والأربعين.



وأضاف المصادر، أن بعضًا من تلك القوات تمركزت في مواقع حكومية وعسكرية، وأقامت نقاط تفتيش للسيارات المارة بالطريق الرئيسي، مشيرة إلى أن إدارة مستشفى "ابن سينا" التعليمي أعلنت حالة الطوارئ والنفير اعتبارًا من اليوم.



يأتي ذلك بعد المهلة التى أعلنها الجيش الليبي قبل أيام للقوات المتمركزة في المدينة من مدينة مصراتة، التي طالبتها بالانسحاب في موعد أقصاه الثانية عشرة بعد منتصف اليوم الأربعاء.