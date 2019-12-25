تفاصيل "جلسة أوراق العمل" بمؤتمر التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة

في أولى أيام فعاليات الدورة الحادية عشر لمؤتمر التمكين الثقافي بعنوان "نحو ثقافة مجتمعية داعمة لذوي القدرات الخاصة" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية، أقيمت الجلسة البحثية الثانية "جلسة أوراق العمل"، أدارها الدكتور عمر الشوربجي.



وقدم الكاتب أحمد زحام في الجلسة ورقته البحثية بعنوان "صورة الطفل المعاق في أدب الطفل" مؤكدا على أن مجال أدب الطفل للمعاقين من المجالات التي تجد إهمالا من المبدعين والناشرين، والتطرق إليهم نوع من المخاطرة، فكل مجلات الأطفال على سبيل المثال وليس أغلبها ترفض تقديم هذا النوع من الكتابة دون إيضاح الأسباب، واكتفت عدد من دور النشر بتقديمه بنسبة قليلة لما يقدم للأطفال الآخرين، وأضاف ان الكتابات التي تقدم الطفل المعاق تصوره بطريقه مثالية بعيدة عن الواقع، حيث يبالغ الكتاب في تصوير الشخصية وقدراتها، ويغفلون تصوير نفسية المعاق.



وفي ورقة العمل الثانية بعنوان "التوعية الأثرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" للباحث أحمد محمد نجيب، أورد بعض التوصيات أهمها تغيير النظرة المجتمعية نحو المكفوفين، إفساح الطريق أمامهم لكي يبدعوا باعتبارهم أشخاصا طبيعيين لديهم حقوق وعليهم واجبات، المطالبة بالإتاحة لدي المكفوفين في جميع متاحف وزارة الآثار.



بينما جاءت ورقة العمل الثالثة للدكتور أحمد شلبي فبعنوان "الثقافة المجتمعية وصناعة الإعاقة أو وأدها"، (البعد النفسي الاجتماعي لأزمة الإعاقة ورؤية جديدة للوقاية منها)، واقترح شلبي عدة اقتراحات أهمها إنشاء هيئة تختص بمقاومة الإعاقة تجمع ممثلين لكل الوزارات والمؤسسات والمراكز والجمعيات العاملة بهذا المجال، إصدار ميثاق شرف للعاملين في مجال الاحتياجات الخاصة تتبناه الإدارة العامة للتمكين الثقافي أو المجلس الأعلى للاعاقة، تنظيم قوافل وحملات توعية في أماكن التجمعات المختلفة.



وحدد المهندس حسام شاكر في ورقته البحثية بعنوان "التكنولوجيا والوسائل التقنية الحديثة الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة" الصفات الجيدة للتقنيات والأجهزة التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة وهي أن تكون نابعة من المنهج المدرسي، تساعد في تحقيق الأهداف العامة والخاصة للدرس، ان تكون مناسبة لمستوي الطالب، تحتوي على عناصر التشويق والجذب لدى التلاميذ، أن تكون سهلة وبسيطة وواضحة في عرض المعلومات، وتكون جيدة الصنع غير مكلفة.



أما ورقة العمل الأخيرة فكانت بعنوان "الدور الثقافي للصحافة في معالجة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة" للكاتب الصحفي فوزي تاج الدين الذي أشار إلى نتائج لدراسته ومنها ان الصحافة الاستقصائية تواجه مأزقا حقيقيا، عدم متابعة الصحف لما تنشره حول هموم المعاقين، قلة تناول التجارب الناجحة لبعض المعاقين صحفيا، عدم تواصل وزارة التربية للجهود العربية في مجال نقل التكنولوجيا والتقنية الحديثة في مجال الإعاقات.