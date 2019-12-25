نتنياهو وزوجته يهربان من صواريخ غزة (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إن بطاريات القبة الحديدية تصدت لصاروخ أطلق من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنة عسقلان.



وجاءت عملية الإطلاق خلال حضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وزوجته سارة، فعالية انتخابية جماهيرية داخل عسقلان، وتم إخلاؤهما إلى مكان آمن، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



ويجري الليكود، غدًا الخميس، انتخابات داخلية على منصب رئيس الحزب، وسط منافسة شرسة بين نتنياهو، وجدعون ساعر العضو بالحزب.



وشن الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا عسكريًا ضد القطاع المحاصر، نوفمبر الماضي، اغتال خلاله بهاء أبوالعطا قائد الجبهة الشمالية في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.



وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها إجلاء نتنياهو لمكان آمن خلال حضوره فعالية انتخابية، حيث كانت المرة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي.