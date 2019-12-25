إسراء إمام: "جلالتها" يجمع التجارب الحياتية التي نستمع إليها يوميًا

صدر حديثا عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع ديوان "جلالتها" للشاعرة إسراء إمام، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 51.



وقالت إسراء إمام عن الديوان: "هو عملي المنفرد الأول الذي يصدر عن دار لوغاريتم مزامنةً مع معرض الكتاب في دورته 51 بعدما اشتركت في عملين مجمعين تابعين لهيئة قصور الثقافة".



وتابعت إمام لـ"الدستور": "أطلقت على الديوان هذا الاسم "جلالتها"، نسبة للقب أطلقه عليّ صديقي وأخي الشاعر أحمد الرديني منذ فترة فأصبحت معروفة به، وقد حرصت على أن أجعل تجربتي الأولى متنوعة فجمعت فيه معظم التجارب الحياتية التي نستمع إليها يوميا من هجر وخيانة ووحدة وحرمان وفقد ولا يمكن أن يخلوا أي عمل من الجانب الوطني أيضا، كما جاء في الديوان من خلال هذه الأبيات:

يا اللي حابين مصر قولوا

ليه بتداروا ف وجودها

ليه تخلوا الجهل سايد

ليه تكسروا بس عودها

هي يعني مال وسايب!

طب ما تحموها بجنودها.

كما يشار إلى ان تصميم الغلاف للفنان أمير عاشور.