حديقة حيوان تقدم 106 علب هدايا عيد ميلاد لإنسان الغاب

قدمت حديقة الحيوان في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، 106 علب هدايا عيد الميلاد لحيوانات

الغوريلا والشمبانزي وإنسان الغاب.



جاء ذلك بمناسبة أول أعياد الميلاد، وقد فرحت الحيوانات بهذه الهدايا.



يذكر أن إنسان الغاب يحب حلوى عيد الميلاد مثل أغلب البشر، ولذا فقد احتوت الهدايا التي كانت موضوعة في كراتين ملفوفة على فشار وزبيب وحلقات تفاح.



وكانت الهدايا مربوطة والحلوى مخبأة بين ألياف الخشب وأوراق جرائد.



وتتبادل القردة القيام بفتح العبوات والحصول على الهدايا التي تعد مكافأة احتفالية لها.