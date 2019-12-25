ياسين التهامي يُحيي الليلة الختامية بمولد الحسين (صور)

توافد الآلاف من مريدي الطرق الصوفية على ساحة مسجد الإمام الحسين بحي الأزهر، مساء الأربعاء؛ للمشاركة في احتفالات الليلة الختامية (ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر) وسط إجراءات أمنيّة مشددة.



ويُحيى الليلة سلطان المداحين ياسين التهامي وابنه محمد، الليلة اليتيمة لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، مساء اليوم.



وشهدت احتفالات الطرق هذا العام، إقبالًا فوق المتوقع، إذ شارك فى الاحتفالات مريدون من ربوع المحافظات، وبعض الدول العربية والإسلامية منها السودان، إندونيسيا وباكستان، سوريا، ودول المغرب العربي، فيما أقامت الأجهزة الأمنية تأمينات مشددة للحفاظ على سلامة زوار الإمام الحسين، وذلك من خلال البوابات الإلكترونية التى خصصت لتأمين المجتمعين بميدان الإمام الحسين.



وأقامت 80 طريقة احتفالاتها فى رحاب سرادق أقامته المشيخة العامة بساحة المسجد على مدى أسبوعٍ كامل، تحت رعاية شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبدالهادى القصبي، بحضور كبار شيوخ الطرق وفى مقدمتها الطريقة الرفاعية وشيخها طارق الرفاعي، والطريقة الصديقية الشاذلية لعضو هيئة كبار العلماء ومفتى الديار السابق على جمعة، إلى جانب طرق البرهامية، البيومية، الأحمدية، والمرازقة.