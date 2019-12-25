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تكنولوجيا

"الأرقام الخفية".. كيف يمكن للرياضيات أن تؤثر على حياتنا؟

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:13 م
الرياضيات
الرياضيات
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يبدو أن "الأرقام الخفية" لها تأثير عميق على حياتنا، من المواعدة عبر الإنترنت والوقوع في الحب، إلى التلاعب بقراراتنا عبر الإعلانات المستهدفة والأخبار المزيفة.

وفي محاضرات "المعهد الملكي" لعيد الميلاد هذا العام، تستكشف عالمة الرياضيات هانا فراي، كيف يمكن للرياضيات والأرقام وأنماط البيانات المساعدة في شرح التجارب الإنسانية للحياة. وتطرح أيضا الأسئلة الأخلاقية الكبيرة حول البيانات، التي نوفرها لشركات مثل "نيتفلكس" و"أمازون"، وكيف تُستخدم المعلومات هذه لتطوير مستويات جديدة غير مسبوقة من التحكم.

وقالت فراي: "أنا أوضح أن الرياضيات هي الفكرة الأكثر أهمية التي عرفها البشر. إنها أساس العلم وحوّل تطبيقها عالمنا، لكن نظرا لأن الكثير منها غير مرئي، فإننا لا ندرك مدى قوتها أو مدى تأثيرها على كل قرار من قراراتنا".

وخلال أكثر من 3 محاضرات تبث على "بي بي سي" من Boxing Day، تستضيف المحاضرة تجارب حية تشمل: التنبؤ بنتائج كرة القدم واستخدام الذكاء الاصطناعي. وستناقش مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى في استخدام خوارزميات البيانات والكمبيوتر، للتأثير على قراراتنا.

وأوضحت هانا أن الكثير مما تفعله الرياضيات بالنسبة لنا، هو لصالح المجتمع بشكل واضح، فهي تساعدنا على البقاء على اتصال والتخفي واستخدام العلاجات عند المرض.

واستطردت قائلة: "أعتقد أننا يجب أن نفكر جميعا بشكل أعمق في دور الرياضيات في حياتنا، وسأطرح بعض الأسئلة الصعبة للمساعدة في إظهار من هو المسيطر فعلا".

ويشرح كتاب الدكتورة فراي لعام 2015 "رياضيات الحب"، كيف تصنع الرياضيات أداة مفيدة للتفاوض حول الرومانسية والتعارف عبر الإنترنت.

وفي المحاضرة الأولى، التي بُثّت بعنوان "كيف تصبح محظوظا"، تتناول فراي الدور الذي يلعبه الحظ في بعض أكثر التجارب الإنسانية عاطفية في حياتنا، مثل العثور على الشريك المثالي أو البقاء بصحة وسعادة.

وستُظهر هانا في المحاضرة الثانية كيف استحوذت خوارزميات التمسك بالبيانات على حياتنا، وتتحكم الآن في كل ما نقوم به دون أن ندرك، بما في ذلك اختيار من نتزوج.

كما ستناقش أمثلة عن سوء تقدير الإنسان، ووجود مشاكل لا يمكن للرياضيات حلها أو لا ينبغي أن تحلها، وما إذا كنا يجب أن نثق دائما في الأرقام، وكيفية تحكم أجهزة الكمبيوتر بحياتنا.

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