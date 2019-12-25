برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن شبهات صفقة شراء "الاتصالات" لـ"مينايل"

تقدم النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء الاتصالات، والمالية، والتخطيط بشأن "ما يتردد حول شبهات تمس صفقة شراء وزارة الاتصالات لشركة ميناتل".



وقال النائب إنه وفق ما تردد، تمت العملية رغم ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على المنافسة، وعدم الحاجة لها، فضلًا عن ارتفاع تكاليف تشغيلها.



وأشار إلى انتقال العاملين بها بذات المرتبات التي تزيد عن أقرانهم في وزارة الاتصالات، وبخلاف كل ما ذكر تم الشراء بثمن يفوق القيمة السوقية لها، لأن وزارة الاتصالات لديها قدرات تفوقه بمراحل وهذه الشركة لم يعد لها سوق وهي تمثل صفقة تعويم لرجل أعمال.