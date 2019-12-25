إصابة 3 أشخاص في انفجار دراجة مفخخة شرق بغداد

انفجرت دراجة مفخخة في منطقة البلديات شرق بغداد، وأدت إلى سقوط ثلاثة جرحى في حصيلة أولية.



وقالت السومرية نيوز فى نبأ عاجل لها مساء اليوم الأربعاء: نقلا عن مسئول أمنى أن قوات الشرطة فرضت كردونا أمنيا، وقامت بتمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة آخرى.



ووقع الانفجار قرب أحد المستوصفات الطبية، ونقل المصابون وبينهم امرأة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج