محافظ الإسماعيلية يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأخوة الأقباط

زار اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الكنيسة الكاثوليكية مارمرقس "الفرنساوى" بشارع عرابى بحى أول؛ لتقديم التهنئة للأنبا دانيال لطفى مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة وشرق الدلتا، وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وخلال الزيارة، أكد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات على وحدة وتماسك النسيج الوطنى لشعب مصر العظيم بمختلف طوائفه مسلمين وأقباطا، قائلا: إنه لم ولن يستطيع أحد أيا كان أن يشق وحدة صف المصريين، وأن ما تتعرض له البلاد من حوادث إرهابية لن يزيدنا إلا تماسكا وترابطا يدا واحدة جيشا وشعبا وشرطة لملاحقة الإرهاب فى كل مكان، واقتلاعه من جذوره حتى تظل مصر إلى الأبد واحة الأمن والآمان للجميع.