السجن 15 عامًا لعامل ونجله قتلا جارهما في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، عامل ونجله بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإيداع نجله الحدث بدار رعاية الأحداث؛ لاتهامهما بقتل جارهما بسبب لهو الأطفال.



صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين رفعت عامر، وعمر سويدان، وأمانة سر محمد أحمد البغدادي.



ترجع أحداث القضية رقم 5355 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة البرج بوفاة شخص في مشاجرة بعد تعدي 3 أشخاص عليه بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام كل من ع.ع.ال، عامل، ونجليه إ.ع.ع، وم.ع.ع، بالتعدي علي المجني عليه خ.خ.ع، مستخدمين سلاحا أبيض "بلطة" و2 شومة، وأحدثا به إصابات في مختلف جسده أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما للعب الأطفال وتعديهم علي بعضهما.



بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهما إلى جنايات الإسكندرية.