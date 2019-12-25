المحجوب: الجيش الليبي على بُعد 5 كم من مقر "رئاسة الوفاق"

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي، خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، "إن قوات الجيش باتت على مقربة من مقر رئاسة حكومة الوفاق غير المعتمدة"، مؤكدًا أنه يتواجد على بعد 5 كيلومترات فقط منها.



وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية نقلتها الصحف المحلية: "تقدمت قواتنا صباح اليوم إلى داخل العاصمة وانهارت بعض المليشيات التي تقاتل في طرابلس".



وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، نشرت في وقت سابق من اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطعًا مصورًا، يظهر الوحدات العسكرية للكتيبة 166 مشاة تتجول داخل عمارات حى الزهور بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى أنه تم اقتحامها والسيطرة عليها خلال الساعات الماضية.