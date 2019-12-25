قرار جمهوري بتعويض بعض المتضررين من السد العالي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٩، بإعادة تخصيص قطعتي أرض بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.



وينص القرار في مادته الثانية على إعادة تخصيص قطع أراضي بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.



نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.