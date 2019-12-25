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عالم

لافروف يبحث مع نظيره الإيطالي التسوية في ليبيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:48 م
لافروف
لافروف
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الوضع في ليبيا، والتسوية في هذا البلد.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها اليوم الأربعاء، أنه "خلال تبادل الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي، تم تركيز الاهتمام على إحلال الاستقرار في ليبيا".

وتابع أن "الجانبين أكدا على ضرورة تنسيق الجهود في ما يخص الرعاية الدولية لعملية التسوية السلمية في ليبيا مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة".

واتفق الوزيران على "ضرورة تركيز الجهود على دعم الحوار بين الأطراف الليبية مع مراعاة مصالح بلدان جوار ليبيا والدول الأخرى في المنطقة".

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