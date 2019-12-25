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المجلس الانتخابي في إثيوبيا يعترف بحزب رئيس الوزراء "الرخاء"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:45 م
جريدة الدستور
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اعترف المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، رسميا بحزب رئيس الوزراء المندمج حديثا "حزب الرخاء" كحزب وطني وأصدر شهادة له، حسبما قال المجلس في بيان.

وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء، بأن الحزب الجديد يضم ثلاثة من أحزب الائتلاف الحاكم الأربعة وخمسة أحزاب شقيقة.

وكانت أحزاب الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ عام 1991، قد اتفقت على الاندماج في أكتوبر قبل الانتخابات المقررة العام المقبل في إثيوبيا، ثاني أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان.

كما أعلن المجلس أيضا أنه أصدر شهادة مؤقتة لحزب وطني آخر هو حزب "اينات".

وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن تكون الانتخابات ديمقراطية.

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