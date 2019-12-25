"الإرادة والتحدي" في مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد، بالتعاون مع كلية التربية بالوادي مؤتمر اليوم الواحد لذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان "الإرادة والتحدي".



بدأ المؤتمر بتوجيه الشكر للمحافظ لاهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة والترحيب بالحضور والمشاركين بالاحتفالية، كما ألقى عميد الكلية كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لفرع ثقافة الوادي الجديد وكل من شارك في إحياء هذا المؤتمر.



بينما أوضحت الدكتورة نجوى واعر، أستاذ علم النفس، تعريف ذوى الاحتياجات والخلط بين المفاهيم وأسباب وكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، فهناك إعاقة عقلية واضطرابات سلوكية وانفعالية ويوجد أيضا ذوى المواهب والمتفوقين.



أعقب ذلك كلمة الدكتور محمود إبراهيم، أستاذ الصحة النفسية، الذي ألقى الضوء على البحث العلمى وتناول اتجاهات محاولة سد احتياجات ذوى الإحتياجات الخاصة كالدمج بعد التشخيص التكاملى للحالة ووجه الشكر إلى أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة وتحدث الدكتور أبو بكر آدم أستاذ فى علم النفس التعليمى عن شخصيات لذوى الاحتياجات، وناقش تصنيف الإعاقات لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ووضع آليات مناسبة للكشف عن نوع الإعاقة ودرجتها.



تلاها كلمة الدكتور أحمد رشدى أستاذ فى الإرشاد النفسى تناول فيها مفهوم وأسباب الإعاقة أثناء الحمل من أسباب جينية أو بيئية، وتضمن المؤتمر لكل منهم بحثا له فيما يخص ذوي الاحتياجات بجلسات المؤتمر، بجانب ذلك قامت شيماء احمد عبدالجليل أستاذ للغة الإشارة من مدرسة الصم وضعاف السمع بترجمة الأوراق البحثية التى قدمت فى المؤتمر إلى لغة الإشارة.



كما تكريم أولياء أمور بعض الحالات الخاصة وأساتذة الجامعة، إضافة إلى عرض منتجات ورش الفنون التشكيلية للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات وجمعية المستقبل للمعاقين ومدرسة الصم وضعاف السمع.



في ختام المؤتمر، أعلنت التوصيات وهي تنظيم دورات تثقيفية لاباء ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم بشكل عام عمل مشروع كبير لاكتشاف صعوبات التعلم عند الطلبة وتصميم فريق للمعالجة فى المدارس، وعمل فريق متكامل لمتابعة أصحاب الإعاقات أو ذوى الاحتياجات الخاصة من متخصصى فى علم النفس التعليمى والإرشاد النفسى والصحة النفسية، وضع رقابة على المراكز التى يتم افتتاحها لمتابعة ومعالجة حالات الإعاقة حتى لا يقوم بها أشخاص غير متخصصين.



وتضمنت التوصيات تفعيل دور المجتمع المدنى فى خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والجمعيات الأهلية، وتوعية المقبلات على الزواج من ناحية، ومن ناحية أخرى تثقيف من رزقوا بابن من ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يعبروا مرحلة الإنكار.