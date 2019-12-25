"المصريين الأحرار" يهنئ كاثوليك الإسماعيلية بأعياد الميلاد

قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة مقر مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة لتقديم التهنئة إلي الأنبا دانيال لطفى مطران الكاثوليك لتقديم التهنئة باعياد الميلاد المجيدة.



وترأس وفد الأمانة عادل عطا، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة المكتب، ونقل تهنئة وتحيات الدكتور رئيس حزب المصريين الأحرار، والأمانة المركزية، وأعرب عن تمنياته أن يعيد الأيام بالخير والرخاء علي البلاد.



ووجه كان رئيس الحزب كافة المحافظات بتقديم التهاني للأقباط الكاثوليك بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، وأوفد قيادات من الحزب للمشاركة فى القداس الرسمي والاحتفالي بكاتدارئية العذراء بمدينة نصر بالأمس وترأس الحفل الانبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك.