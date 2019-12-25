-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مودي يكشف عن خطة للتغلب على نقص المياه في 7 ولايات هندية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:37 م
مودي
مودي
طباعة
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، خطة بقيمة 60 مليار روبية (842 مليون دولار)، لمعالجة نقص المياه في سبع ولايات في وسط البلاد تعتمد بشدة على الزراعة.

وتواجه الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانا، أسوأ أزمة مياه في تاريخها، وهو ما يهدد الإنتاج الزراعي ومجمل النمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وتعتمد كل قطاعات الاقتصاد البالغ قيمته 2.6 تريليون دولار على المياه، خصوصا الزراعة التي يعيش عليها ثلثا سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار.

وقال مودي: نقص المياه في البلاد لا يؤثر فقط على الأفراد والأسر، بل إن الأزمة لها أيضا تأثير على التنمية في الهند... نحتاج الى تجهيز الهند الجديدة للتعامل مع كل جوانب الأزمة.

وتساعد الخطة التي أطلقها مودي في تعويض الفاقد في المياه الجوفية وتعزيز إمدادات المياه المتاحة في ولايات راجاستان وكرناتاكا وهاريانا والبنجاب وأوتار براديش وماديا براديش ومهارشتارا وجوجارات التي تنتج محاصيل رئيسية مثل الأرز والقمح وقصب السكر والبذور الزيتية.

والهند هي أكبر منتج في العالم لعدة سلع زراعية، ويأتي حوالي 60 % من الري للزراعة من المياه الجوفية التي يستخرج في معظمها بواسطة مضخات كهربائية وحوالي نصف الأراضي الزراعية في الهند بدون أي غطاء للري، وتعتمد على الأمطار الموسمية في الفترة من يونيو حتى سبتمبر لزراعة عدد من المحاصيل.

ومياه الشرب مشكلة أيضا إذ أن حوالي 200 ألف هندي يموتون كل عام، بسبب عدم كافية امدادات المياه الآمنة بينما يواجه 600 مليون شخص صعوبات في الحصول على المياه، وفقا لمركز أبحاث يرأسه مودي.

ووفقا لهيئة (ووتر إيد) الخيرية التي مقرها المملكة المتحدة، فإن حوالي 163 مليون شخص في الهند، أو نحو 12% من السكان، ليس لديهم مصدر للمياه بالقرب من مساكنهم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"الأرصاد" تكشف تفاصيل الموجة غير المستقرة بالقاهرة والمحافظات

منذ يومين

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

منذ يوم

الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر

منذ حوالي 5 ساعات

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

الصور

image description

محافظ الإسماعيلية يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأخوة الأقباط

image description

تعليم الوادي الجديد يؤكد دور الأخصائي الاجتماعي بمدارس المحافظة

image description

فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئ بورسعيد

image description

افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط

image description

توقيع بروتوكول تعاون بين صحة مطروح ومحو الأمية

الأكثر قراءة

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

قرار جمهوري بتعويض بعض المتضررين من السد العالي

اجتماع طارئ فى الجيش الليبى بقيادة حفتر (صور)

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

أطعمة غنية بالماء والألياف للتخلص من عسر الهضم

أفضل قصص النجاح في خسارة الوزن بين النساء خلال 2019

ابتكار أداة لمنع الجلطات الدموية

النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول

الرئيس نيوز

"قومي الطفولة" يفعل لجان حماية الطفل بحلايب وشلاتين

قرار جمهوري بتعويض متضررين من السد العالي

ربط حصة الموظفين بالتضخم.. التفاصيل الكاملة لنظام التأمينات الجديد

"صدق أولا تصدق".. قطر تنهي 2019 بكذبة التبرؤ من الإخوان

منوعات

حديقة حيوان تقدم 106 علب هدايا عيد ميلاد لإنسان الغاب

علماء يكشفون حدود للكون

ملك السويد يجرد أحفاده من صفاتهم الملكية

طريقة لتنظيف الأحذية الرياضية البيضاء

كشكول

تعليم الفيوم تعلن عن إجراء جديد بشأن تسليم "التابلت"

"الخشت" يعلن الطوارئ بجامعة القاهرة

"ننشر الرابط".. فتح باب التسجيل لاستمارات الثانوية العامة

"الديب": انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية غدا

إسلام سياسي

بعد نجاح فاعليات مولد الحسين ..الأعلى الصوفية يوجه الشكر للأجهزة الأمنية

بمناسبة مولد الحسين...ملتقى اسلامى صوفى بساحة الشيخ الدح

نكشف سر غضب قادة الإخوان من شهادة سكرتير القرضاوي

منشق يكشف حقيقة دعم الشيخ محمد حسان للإخوان

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران تتجرع سموم الغضب في العراق
د. منى حلمى
أبحث عن الرجل الذى يفرحنى فى المساء
جلال حمام
اجتمعت الذئاب على مائدة اللئام فى ماليزيا
لينا مظلوم
«الأمم المتحدة» وليست «الأمم المتفرقة»
المزيد

الثقافة

"الإرادة والتحدي" في مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات

كفن بلادل في "بيت الياسمين": دراسة معمقة عن هرمس المثلث بالعظمة

صيّاد الكلمات.. زوجة فتحي غانم تتحدث عنه لأول مرة

غدا.. حفل توقيع لرواية "عين القط" بدار بتانة

صفحتنا ع الفيس بوك