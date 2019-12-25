-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الليبي: نرحب بمبادرة الرئيس التونسي لحل أزمتنا بشروط

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:27 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
إسلام أبوالمجد
طباعة
قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية الليبية حول ليبيا هى محاولة من الأشقاء العرب؛ لتقريب وجهات النظر ما بين الليبيين وإنهاء الصراع، وطرد الإرهاب من طرابلس، مشيرًا إلى أننا نرحب ونبارك لكل من يمد يد العون لليبيين لإنهاء الأزمة الليبية.

وتابع "المريمي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الرئيس التونسي يجد أنه يجب إنهاء الخلافات بينهم ونحن نرحب بها، وسنري ونشاهد كيف تكون الأمور، ونحن لسنا ضد المصالحة بين الليبيين، لكن شرط عدم وجود إرهابيين أو من يقوم بحمايتهم، فهم مرفوضون جملة وتفصيلًا فلا حوار ولا جلوس معهم، ولا عمل معهم ولا تقاسم سلطة معهم فهؤلاء لابد أن ينتهوا من ليبيا.

ولفت "المريمي"، إلى أن ليبيا لليبيين والمعتدلين البعيدين عن الإرهاب والفوضي، ونحن مع كل ليبي يريد دولة المؤسسات والقانون، ومع من يريد سلام وتقدم لبلادنا، ولسنا مع من هو إرهابى أو يحمي الإرهاب، وهو ما رفعنا الحرب عليهم لتحرير ليبيا منهم.

وأوضح، أن المبادرة إذا شملت الليبيين بعيدًا عن الإرهابيين والفوضويين، وإذا شملت التفاوض مع الجماعات والمليشيات الإرهابية فهي مرفوضة، ونحن نرحب بأي مبادرة تنهي الأزمة الليبية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر مبادرة «إعلان تونس للسلام» لحل الأزمة في ليبيا، عقب اجتماعه بمجموعة من النخب وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.

ويدعو الإعلان كل الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، في إطار الاتفاق السياسي الداخلي، واحترام الشرعية الدوليّة، ومحاولة الانتقال منها إلى الشّرعيّة اللّيبيّة التي ترتكز على مشروعية شعبية.

وأوضح الإعلان أن الحل في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا – ليبيّا دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبيّة موحّدة.

وشددت الوثيقة على ضرورة العمل لإعداد مؤتمر ليبي تأسيسي يضم مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، واعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة ونزيهة.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن هذه المساعي تهدف إلى عودة الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق وحقن دماء أبنائه.

ويشار إلى أنّ سعيّد استقبل، الإثنين، بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، مجموعة من النخب من مختلف المكوّنات الاجتماعية والطيف السياسي الليبي، وتناول اللّقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسُبل الحلّ السّياسي.

وأجمع الحاضرون على تفويض الرّئيس التونسي على رعايته لحلّ شامل للخلاف اللّيبي وفقا لمبادئ «الإعلان».

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مجلس الدولة ينتهى إلى عدم أحقية هشام جنينة فى مكافأة نهاية الخدمة

منذ حوالي 5 ساعات

اجتماع طارئ فى الجيش الليبى بقيادة حفتر (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

البرلمان: 4 مستشارين بالإسكان حصلوا على مليون جنيه مكافآت

منذ حوالي 5 ساعات

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

الصور

image description

محافظ الإسماعيلية يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأخوة الأقباط

image description

تعليم الوادي الجديد يؤكد دور الأخصائي الاجتماعي بمدارس المحافظة

image description

فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئ بورسعيد

image description

افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط

image description

توقيع بروتوكول تعاون بين صحة مطروح ومحو الأمية

الأكثر قراءة

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

قرار جمهوري بتعويض بعض المتضررين من السد العالي

اجتماع طارئ فى الجيش الليبى بقيادة حفتر (صور)

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

أطعمة غنية بالماء والألياف للتخلص من عسر الهضم

أفضل قصص النجاح في خسارة الوزن بين النساء خلال 2019

ابتكار أداة لمنع الجلطات الدموية

النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول

الرئيس نيوز

"قومي الطفولة" يفعل لجان حماية الطفل بحلايب وشلاتين

قرار جمهوري بتعويض متضررين من السد العالي

ربط حصة الموظفين بالتضخم.. التفاصيل الكاملة لنظام التأمينات الجديد

"صدق أولا تصدق".. قطر تنهي 2019 بكذبة التبرؤ من الإخوان

منوعات

حديقة حيوان تقدم 106 علب هدايا عيد ميلاد لإنسان الغاب

علماء يكشفون حدود للكون

ملك السويد يجرد أحفاده من صفاتهم الملكية

طريقة لتنظيف الأحذية الرياضية البيضاء

كشكول

تعليم الفيوم تعلن عن إجراء جديد بشأن تسليم "التابلت"

"الخشت" يعلن الطوارئ بجامعة القاهرة

"ننشر الرابط".. فتح باب التسجيل لاستمارات الثانوية العامة

"الديب": انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية غدا

إسلام سياسي

بعد نجاح فاعليات مولد الحسين ..الأعلى الصوفية يوجه الشكر للأجهزة الأمنية

بمناسبة مولد الحسين...ملتقى اسلامى صوفى بساحة الشيخ الدح

نكشف سر غضب قادة الإخوان من شهادة سكرتير القرضاوي

منشق يكشف حقيقة دعم الشيخ محمد حسان للإخوان

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران تتجرع سموم الغضب في العراق
د. منى حلمى
أبحث عن الرجل الذى يفرحنى فى المساء
جلال حمام
اجتمعت الذئاب على مائدة اللئام فى ماليزيا
لينا مظلوم
«الأمم المتحدة» وليست «الأمم المتفرقة»
المزيد

الثقافة

"الإرادة والتحدي" في مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات

كفن بلادل في "بيت الياسمين": دراسة معمقة عن هرمس المثلث بالعظمة

صيّاد الكلمات.. زوجة فتحي غانم تتحدث عنه لأول مرة

غدا.. حفل توقيع لرواية "عين القط" بدار بتانة

صفحتنا ع الفيس بوك