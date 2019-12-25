البرلمان الليبي: نرحب بمبادرة الرئيس التونسي لحل أزمتنا بشروط

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية الليبية حول ليبيا هى محاولة من الأشقاء العرب؛ لتقريب وجهات النظر ما بين الليبيين وإنهاء الصراع، وطرد الإرهاب من طرابلس، مشيرًا إلى أننا نرحب ونبارك لكل من يمد يد العون لليبيين لإنهاء الأزمة الليبية.



وتابع "المريمي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الرئيس التونسي يجد أنه يجب إنهاء الخلافات بينهم ونحن نرحب بها، وسنري ونشاهد كيف تكون الأمور، ونحن لسنا ضد المصالحة بين الليبيين، لكن شرط عدم وجود إرهابيين أو من يقوم بحمايتهم، فهم مرفوضون جملة وتفصيلًا فلا حوار ولا جلوس معهم، ولا عمل معهم ولا تقاسم سلطة معهم فهؤلاء لابد أن ينتهوا من ليبيا.



ولفت "المريمي"، إلى أن ليبيا لليبيين والمعتدلين البعيدين عن الإرهاب والفوضي، ونحن مع كل ليبي يريد دولة المؤسسات والقانون، ومع من يريد سلام وتقدم لبلادنا، ولسنا مع من هو إرهابى أو يحمي الإرهاب، وهو ما رفعنا الحرب عليهم لتحرير ليبيا منهم.



وأوضح، أن المبادرة إذا شملت الليبيين بعيدًا عن الإرهابيين والفوضويين، وإذا شملت التفاوض مع الجماعات والمليشيات الإرهابية فهي مرفوضة، ونحن نرحب بأي مبادرة تنهي الأزمة الليبية.



وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر مبادرة «إعلان تونس للسلام» لحل الأزمة في ليبيا، عقب اجتماعه بمجموعة من النخب وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.



ويدعو الإعلان كل الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، في إطار الاتفاق السياسي الداخلي، واحترام الشرعية الدوليّة، ومحاولة الانتقال منها إلى الشّرعيّة اللّيبيّة التي ترتكز على مشروعية شعبية.



وأوضح الإعلان أن الحل في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا – ليبيّا دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبيّة موحّدة.



وشددت الوثيقة على ضرورة العمل لإعداد مؤتمر ليبي تأسيسي يضم مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، واعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة ونزيهة.



وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن هذه المساعي تهدف إلى عودة الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق وحقن دماء أبنائه.



ويشار إلى أنّ سعيّد استقبل، الإثنين، بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، مجموعة من النخب من مختلف المكوّنات الاجتماعية والطيف السياسي الليبي، وتناول اللّقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسُبل الحلّ السّياسي.



وأجمع الحاضرون على تفويض الرّئيس التونسي على رعايته لحلّ شامل للخلاف اللّيبي وفقا لمبادئ «الإعلان».