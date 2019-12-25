أحمد موسى: لا وجود لجماعة الإخوان الإرهابية في الحكم مرة ثانية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه طبقا للمادة 200 في الدستور، فإن القوات المسلحة مسئولة عن حماية مصر وديمقراطيتها ومدنيتها.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم من الفيوم، تؤكد أنه لا عودة لدولة دينية مرة أخرى، ولا وجود لجماعة الإخوان الإرهابية في الحكم مرة ثانية.



وأوضح أن هناك مهمة أخرى للقوات المسلحة وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة، أي أن مصر لن تكون دولة دينية، متابعا: "شربناها سنة مش هنشربها تاني، كانت دولة دينية إرهابية خائنة للدين وللوطن".

